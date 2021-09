Podigla roletne i ugledala krokodila u komšijskom dvorištu

Sara Elis ostala je u šoku kada je u zadnjem dvorištu svojih komšija u Jorkširu ugledala velikog krokodila.

Ona ga je odmah uslikala fotoaparatom dok je šetao u travi njene komšinice koja živi nedaleko od reke Er.

Fotografiju je objavila na društvenim mrežama, a ona je za kratko vrijeme postala viralna.

Sara je rekla da je zalutali reptil bio duži od jednog metra, kao i da je izgledao veoma realistično.

"Kada sam ga ugledala, u početku se nije pomjerao, ali kada sam pogledala poslije nekoliko sati više ga nije bilo", rekla je ona.

Ona je podizala roletne u kući kada je u dvorištu odjednom ugledala nešto čudno u travi. Odmah je pozvala svoju snahu Kejt Holms koja je poput Sare ostala zatečena onim što je vidjela, prenosi The Sun.

"Nisam mogla da vjerujem šta mi govori, sve dok se nisam uvjerila svojim očima", ispričala je začuđena Kejt.

Ovo nije prvi put da stanovnicima ovog dijela Jorkšira krokodili dolaze u posjetu, posebno jer se u blizini nalazi prirodni rezervat.

Woman spots a 4ft long 'crocodile' on the loose in her neighbour's garden in Yorkshire https://t.co/WKLRd5JvfE