Pogledajte kako Hrvati čitaju stihove Desingerice (VIDEO)

Srpski reper Desingerica, pravim imenom Dragomir Despić, potpuni je hit u Hrvatskoj, a svojim trap pjesmama, poput hita Ccokolada, prije nekoliko sedmica popeo se i na sam vrh YouTube trendinga.

Desingerica je inače poznat po tome što publiku voli gađati prljavim čarapama i tući ih patikama po glavi, a Index je sada građane Zagreba upitao šta misle o njegovim stihovima.

"Neće na gajbu, al' hoće u Mercedes, nije bedasta. Ja u kafanu, a ona hoće u Mercedes, jasno, podrška njoj. Nema ništa bez Mercedesa, jel' tak'?", čitala je i komentarisala stihove srpskog repera jedna starija gospođa koja nije znala o kojem se izvođaču radi. "Nisam u ovim novim glazbenim vodama", rekla je.

"Koka, flex, droga, sex. Problemi nose zlatni Rolex, ne volim ja pare, samo keš, uhvati je za sisu ako smeš", pročitao je jedan muškarac stihove pjesme Flecc koju izvode Desingerica i Pljugica. "To je nešto što ja ne bih slušao, ne sviđa mi se. To je za mlade, ja nisam toliko mlad", komentarisao je muškarac pjesnički izričaj popularnog srpskog repera.

Stihovi se nisu svidjeli ni jednom starijem gospodinu. "Ne doživljavam ništa čitajući te stihove", rekao je.

Dvije mlađe djevojke prepoznale su stihove za kojima omladina luduje.

"Pa ja sam čula to s TikToka, mi smo inače iz Opatije i taj lik je bio u Opatiji. Napravio je kao neki veliki show, s ljudima koji su 2010. godište. Meni je to apsurdno, iskreno", rekla je jedna.

Jedan mladić takođe je prepoznao o kome se radi. "Čuo sam za njega, znam da ima malo prostije pjesme. Ako izleti negdje, poslušam, ali nisam baš neki ljubitelj", rekao je mladić.

Jedna djevojka rekla je da Desingericu sluša ironično.

"Ne bih rekla da su poučne, ali zanimljive su. Malo iz fore ga slušam, ironično", rekla je djevojka.

Jedna prolaznica nije znala o kome je riječ, ali je imala poprilično čvrst stav o pročitanim stihovima.

"Ja prvi put vidim ove stihove, ne znam koja je to pjesma. Ako to danas slušaju mladi, malo mi je to žalosno. Mislim da je degradirajuće za žene i generalno ljudski rod", rekla je ona.

Inače, Desingerica je aktivno na sceni tek godinu dana, a već je jedan od najpopularnijih regionalnih muzičara nove generacije. Njegovi nastupi širom regije, pa tako i Hrvatske, redovito su dupkom puni.

Rođen je 1993. godine u Beogradu.

