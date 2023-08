Pogledajte kako danas izgleda djevojčica iz "Good Luck Charlie"

Glumica Mia Talerico koja je tumačila lik djevojčice u sitcomu "Good Luck Charlie" upravo je krenula u srednju školu, a mnogi koji je prepoznaju po viralnom mimu su se iznenadili kako sad izgleda.

Mia Talerico je glumila lik Charlie Duncan u popularnom Disneyevom sitcomu, koji je trajao od 2010. do 2014. i trajao je četiri sezone.

Smještena u Denveru u Coloradu, serija je pratila porodicu Duncan dok se prilagođavala dolasku svog četvrtog djeteta, s troje starije djece koji su morali pomagati pri odgoju njihove mlađe sestre.

Svaka epizoda je oblikovana u stilu videodnevnika, koji Teddy (Bridgit Mendler) pravi za svoju mlađu sestru u nadi da će joj njen savjet pomoći dok odrasta – pri čemu se svaki zapis završava porukom: "Sretno Charlie".

Oni koji nisu gledali seriju, djevojčicu pamte po viralnom memeu koji se i danas dijeli na mrežama. Talerico, koja sada ima 14 godina, krenula je u srednju školu, a njeni fanovi bili su šokirani "koliko je porasla", prenosi Klix.

Uz fotografiju na Instagramu, glumica je napisala: "Prvi dan u školi", a u komentarima mnogi su pisali kako su šokirani koliko "brzo im je vrijeme prošlo" te da se osjećaju "tako staro".

