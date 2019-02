Pogledajte kako deset hiljada larvi pojede picu za dva sata

Larve vojničkih crnih mušica su prave proždrljivice.

Kako bi unaprijedili naučne metode i principe empirizma, naučnici su picu sa sirom prečnika 40 sentimetara stavili ispred 10.000 larvi.

Potpuno posrnuvši od gladi, larve su zbrisale cijelu picu za samo dva sata i sve to je zabilježno u time-lapse videu i opisano u istraživanju koje je objavljeno prije nekoliko dana u Journal of the Royal Society Interface.

Naučnike je predvodila Olga Šiškov, doktorand na fakultetu na Mašinski inženjering Georgia Tech, koja je osmislila cijeli ovaj eksperiment kako bi ispitala nevjerovatnu moć larvi vojničkih crnih mušica kada je hrana u pitanju.

Vojničke crne mušice imaju veliki potencijal kao biološki komposteri i recikleri otpada zbog ovih vještina kada je ishrana u pitanju, a ova vrsta insekata ne spada u štetočine niti u prenosioce nekih zaraza. Ove bebe muve su prave prodžrljivice. One mogu da pojedu dva puta više od onog koliko su teške za samo jedan dan. Kako su autori ovog ogleda naveli, larve su napravile pravu "fontanu jediniki" na pici".

“Larve su puzale prema hrani odozdo, jele, a onda izlaze na površinu,” kažu iz naučnog tima. “Na ovaj način one izbjegavaju eventualne prepreke dok se hrane i tako povećavaju stopu onog što su pojele.”

Ovo nije prvi put da su Šiškov i njene kolege snimale larve vojničke crne mušice koje se prejedaju. U 2018. za Dan zaljubljenih, isti ovaj tim je nahranio 5,000 larvi nasmijanom krofnom u obliku srca.

Pogledajte dobro ovaj snimak, ali se i spremite da blenete u oči od krofne o koje se otimaju larve nakon što su smazale cijelu poslasticu.

Ove larve su takođe odličan izvor proteina u ishrani stoke, a takođe i ljudi mogu da ih jedu. Industrijska dizajnerka Katarina Anger je izumila inkubator farmu za uzgajanje ovih larvi koje će biti korišćene kao hrana.

"Kada ih skuvate, imaju ukus kao kuvani krompir” kaže ona za magazin Dezzen. “Spolja su malo čvšrće, ali je iznutra mekano meso. Definisala bih ukus kao orašasto-mesnat.”

Ko zna možda se u budćnosti ove larve ljubitelji pice transformišu u picu za ljubitelje larvi.

(vice)