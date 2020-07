Pogledajte kako radi robotska službenica na šalteru u Rusiji

U Permu u Rusiji, u matičnoj službi radi robot-službenica. Humanoidni robot na šalteru može da izdaje dokumenta kao što su uvjerenja o nepostojanju krivičnog dosijea i nekorišćenju narkotika, koja se u Rusiji koriste pri obavljanju određenih administrativnih procedura.

Humanoid, duge plave kose i smeđih očiju, služi klijentima u Permu, gradu udaljenom 1.100 kilometara istočno od Moskve.

Robot je dizajniran tako da "liči na prosečnu Ruskinju", saopštila je kompanija koja stoji iza projekta "Promobot".

Njegove crte lica generisane su vještačkom inteligencijom na osnovu analize izgleda nekoliko hiljada žena, prenosi Rojters.

Robot, koji nosi uniformu matične službe, bijelu košulju i smeđi prsluk, može da napravi više od 600 ljudskih izraza lica pomijerajući oči, obrve i usne i druge mehaničke mišiće prekrivene vještačkom kožom, naveli su iz "Promobota".

