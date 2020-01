Pogledajte nevjerovatan trik za ljuštenje jaja

Trikovi dolaze u raznim formama i oblicima, ali ne prestaju da nas zadivljuju, posebno kada naletimo na neki novu praktičnu foru koja mijenja način na koji smo neke stvari radili do sada.

Najnoviji trik pokazuje da smo sve vrijeme pogrešno ljuštili kuvana jaja.

Što se tiče samog kuvanja jaja, ne brinite, do sada ste to radili ispravno ali je izgleda problematika ljuštenja u pogrešnoj tehnici koju smo do sada primjenjivali, navodi Indy 100.

Pa, pripremite se da vam se život promjeni sa ovim videom od nekoliko sekundi.

Sve što treba da uradite, nakon što ste uspješno skuvali jaje, to je da ga stavite u čašu sa vodom i protresete nekoliko sekundi. Zatim ga izvadite iz čaše i ljuska bi trebalo da se skine gotovo u jednom komadu.

Video je jako brzo postao viralan, a nadamo se da će i vama uspjeti trik, samo nemojte da pokušavate sa živim jajetom.

Apparently I've been cracking open hard boiled eggs wrong all this time... who knew? pic.twitter.com/hz6eNnWUkc — Madeyousmile (@Thund3rB0lt) January 5, 2020

(telegraf.rs)