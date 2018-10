Pogrebnici proslavili "Grobarijadu" uz tortu o obliku vijenca

Proizvođači kobasica imaju Kobasicijadu, majstori pasulja Pasuljijadu, ljubitelji slanine Slaninijadu, a vlasnici privatnih pogrebnih preduzeća svake godine organizuju Grobarijadu.

Ove godine ova manifestacija održana je u Despotovcu. Pogrebnici su se, kažu, okupili da se provesele, ne da reklamiraju svoje proizvode.

Da je neko slučajno zalutao na ovu manifestaciju pomislio bi da je upao na nečiju svadbu. Bijela svečana dvorana, ljubičasti ukrasi, večera, muzika, pjevanje, igra. Jedina razlika je što su mahom svi gosti proizvođači i prodavci pogrebne opreme i što nema mlade i mladoženje.

Ali zato ima torte i to u duhu same manifestacije - u obliku vijenca za sahranu. Ni prethodnih godina nije bilo ništa manje čudno, pa je tada torta bila čokoladna i napravljena u obliku kovčega u koji je domaćin zabio veliki glogov kolac.

Milan Biorac, pogrebnik iz Vrnjačke Banje ove godine je prvi put posjetio ovo slavlje.

"Držimo firmu od 1995. godine, ja sam nasledio posao. Znamo dosta o ovom slavlju, jer se godinama unazad organizuje. Organizator je Radiša Mihajlović Drnda iz Požarevca, a ove godine je glavni bio kolega iz Despotovca Slaviša Milenković", objašnjava on.

Biorac kaže da je na proslavi bilo veselo i da se okupilo oko 200 ljudi.

"Tu su bili kamenoresci, proizvođači tekstila i kovčega, ko i mi koji to na kraju prodajemo i vršimo prevoz do grobnog mjesta, vječnog počinka", kaže on.

Bioracu nije bilo ni najmanje čudno da jede tortu u obliku vijenca.

"Torta je bila mnogo ukusna. Nama to nije morbidno, to je naša svakodnevica. Tokom cijele godine prisustvujemo tužnim i potresnim scenama, pa smo došli da se malo zabavimo", kaže sagovornik Telegrafa.