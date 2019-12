Pojeo instalaciju vrijednu 120.000 dolara

Performer Dejvid Datuna u subotu je pojeo instalaciju italijanskog umjetnika Mauricija Katelana koju je činila banana zalijepljene za zid, a koja je prodata za 120.000 dolara.

Instalacija je bila postavljena na zidu galerije Art Basel u Majamiju, na Floridi.

Datuna je svoj performans podijelio i na društvenim mrežama i dodao kako je instalacija bila ukusna te da se divi Katelanovim radovima.

Nakon što je instalacija zamijenjena, policija je angažovana kako bi se spriječile slične krađe.

Srećom za kupca, instalacija ima certifikat autentičnosti što omogućava zamjenu banane.

Katelan je napravio tri instalacije koje su uključivale banane, a izazvale su nesuglasice u svijetu umjetnosti. Prve dvije su prodate za 120.000, a treća bi mogla doseći 150.000 dolara.

U septembru je Katalanov rad, zlatna WC školjka procijenjena na šest miliona dolara, ukradena iz palate Blenheim u Engleskoj.

The really, really, really, really expensive banana at #ArtBasel was eaten this afternoon by a New York artist (Vid: David_Datuna) pic.twitter.com/90mUhktyqd