Poklopci šahtova turistička atrakcija u Japanu (FOTO)

Posjetioci Japana ne mogu a da ne budu zadivljeni ljepotom njegovih hramova, zen vrtovima i vjerovali ili ne, čak i poklopcima šahtova.

Da, dobro ste pročitali.

Ono što je počelo kao šema da se poreski obveznici uključe u skupe projekte ruralne kanalizacije 1980-ih, preraslo je u turističku atrakciju širom zemlje i stvar građanskog ponosa.

Svaka opština se može pohvaliti svojim jedinstvenim dizajnom poklopca šahtova, inspirisanim specifičnim regionalnim elementima.

Manhole covers in Japan are on a whole other level pic.twitter.com/WBHrXzUEwM