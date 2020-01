Pokušao prodati dječji crtež za 2,3 miliona dolara

Muškarac iz Rusije dospio je na sve naslovnice dnevnik listova u ovoj zemlji nakon što je pokušao da proda crtež koji je nacrtao kao dječak, a za koji je tražio 140 miliona rubalja, odnosno 2,3 miliona dolara.

Vladimir Mkrčjan, novinar koji ima 41 godinu, postavio je svoj crtež iz djetinjstva na ruski sajt Avito u ponedjeljak i ubrzo postao viralna vijest širom zemlje jer je za svoj rad tražio 140 miliona rubalja.

On kao autor smatrao je da ovaj rad vrijedi duplo više jer prikazuje realnost sovjetske ere viđenu kroz oči djeteta koje ima šest godina.

"Kada sam crtao ovaj crtež bio sam jako mali i bilo je to u vrijeme Sovjetskog Saveza. U mom crtežu se ogleda sva realnost koja je dolazila do nas putem televizijskih ekrana, ali i knjiga. U tom periodu veoma me zanimala tematika građanskih ratova", rekao je Vladimir.

Rad naziva "Vojnik Crvene armije na konju" Vladimir je otkrio nedavno kada je sortirao svoje stare stvari, a ideju da proda crtež za ogromno bogatstvo došla je nakon što je, kako kaže, shvatio šta ovaj crtež zaista predstavlja.

"Stavio sam svoju dušu u ovaj rad, kao što znate ruka umjetnika je vođena od strane Boga", rekao je Vladimir medijima u Rusiji.

Mediji su s podsmijehom dočekali ovu izjavu, međutim bilo je i onih koji su željeli da pomognu umjetniku tako što će da pronađu potencijalnog kupca crteža. Ipak, na pomen ideje o tome da li postoji mogućnost pregovora o cijeni umjetnik je dočekao s uvredom.

"Cijena je zaista nevjerovatna. Ovo je jeftino za ovakvo umjetničko djelo kakav je moj crtež", rekao je Vladimir i dodao da crtež prodaje po nižoj cijeni jer mu je trenutno potreban novac.

"Čak i za mene, osobu koja je nacrtala ovaj crtež, prikaz konja je zaista impresivan i djeluje kao direktan pogled u dušu", rekao je umjetnik u pokušaju da opravda cijenu svog rada.

Kritičari su istakli da je ovo možda samo patetični pokušaj da se privuče pažnja javnosti na bezvredan rad, ali isto tako dodaju da danas živimo u vremenu kada je obična banana zalijepljena trakom za bijeli zid prodata za 120.000 dolara, tako da je sve moguće.