Pola vijeka od 1969 - godine koja je promijenila svijet

Prije pola vijeka svijet je doživio događaje koji su definisali mnoge generacije - desila se zora informatičkog doba, povećan je broj protesta, pružen otpor ratu u Vijetnamu, počela je era pristupačnog avio-saobraćaja, a došlo je i do važnih kulturnih dostignuća, jer je industrija zabave postala isprepletena s politikom. Godina 1969. promijenila je svijet.

1. Misija "Apolo 11" ispunila je zakletvu koju je dao preminuli predsjednik Džon F. Kenedi - da pošalje Amerikance sigurno na Mjesec prije kraja dekade. Godine 1969, 20. jula, Nil Armstrong postaje prvi čovjek koji je kročio na površinu Mjeseca, kada je izgovorio: "Ovo je mali korak za čovjeka i veliki za čovječanstvo".

2. Njujorška policija izvršila je raciju u "Stonewall Innu", gej klubu smještenom u gradu Grinviču. Racija koja se desila 28. juna pokrenula je nerede, koji su trajali šest dana i koji su bili pokretač za uspostavljanje prava za gej populaciju u Sjedinjenim Američkim Državama i svijetu.

3. Boing 747, prvi na svijetu komericijalni avion širokog trupa, na svoj prvi let krenuo je 9. februara. Džambo-džet je učinio putovanje avionom dostupnim milionima ljudi širom svijeta.

4. Avion konkord na svoj prvi probni let kreće od Tuluza u Francuskoj 2. marta, prije uspostavljanja svog prvog supersoničnog leta, koji se dogodio 1. oktobra.

5. Prva trajna konekcija između računara širom Sjedinjenih Američkih Država uspostavljena je 29. oktobra. Ovo je bio pionirski potez, koji je bio pokretač za stvaranje interneta, koji danas doprinosi hipertehnološkom svijetu.

6. Prva epizoda "Monty Python's Flying Circusa", TV šoua koji je stekao kultni status širom svijeta, emotivana je u Britaniji 5. oktobra. Džon Čelsi, Teri Džons, Grem Čapman, Majkl Palin, Erik Ajdl i Teri Gilian stvarali su humor u brobi protiv establišmenta.

7. Godina antiheroja dobila je jedan od najgledanijih filmova svih vremena. Režirao ga je Džordž Roj Hil, a u glavnim ulogama su se pojavili Pol Njumen i Robert Redford. "Buč Kasidi i Sandens Kid" osvojio je 16 filmskih nagrada, uključujući i četiri "Oscara".

8. Legendarni trodnevni muzički festival "Vudstok" održan je u okolini Njujorka od 15. do 18. avgusta. Festival je ugostio neka od najvećih muzičkih imena u istoriji - Džimija Hendriksa, Dženis Džoplin, Džoa Kokera, Karlosa Santanu i bend "The Who". Festival je privukao 500.000 ljudi i definisao jednu generaciju.

9. Inauguracija Ričarda Niksona 20. januara učinila ga je 37. predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Ostala je u sjeni velikog broja protesta zbog rata u Vijetnamu, koji je ulazio u 14. godinu.

10. Golda Meir izabrana je za premijerku Izraela 17. marta. Bila je treća žena na svijetu koja je dobila ovu funkciju nakon Sirimavo Bandaranaike iz Cejlona i Indire Gandi iz Indije.

11. Broj američkih vojnika u Vijetnamu je porastao na 543.000. Rat se nastavio do aprila 1975. godine, a život je izgubilo 57.939 Amerikanaca.

12. Bend "The Beatles" nenajavljeno je nastupio uživo posljednji put na krovu zgrade "Apple", smještene u Savil rouu u Londonu 30. januara.