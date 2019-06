Policajac zaustavio kćerkicu, vozila pogrešnom stranom

Policajac Aleks Kip iz američkog grada Orlanda na Floridi na kraju radnog dana suočio se s neobičnim izazovom.

Vraćajući se kući, uočio je bebu koja vozi autić pogrešnom stranom ceste. Iznenađenje je bilo potpuno kada je shvatio da je to njegova kćerkica Talin.

Kako je na svom Twitter nalogu objavila lokalna policija, Kip je uredno zaustavio dijete i tražio papire od automobila. Djevojčica mu se na to u lice nasmijala.

OPD Officer Alex Kipp was returning home from work when he pulled over his daughter Talynn for driving on the wrong side of the road. When asked for her license, registration, and proof of insurance, Talynn laughed at Officer Kipp and was subsequently let go with just a warning. pic.twitter.com/CIjyEhv02c