Policajci postali predmet sprdnje jer nisu mogli srušiti vrata

Španska civilna garda našla se na udaru sprdnje na društvenim mrežama nakon što se pojavio snimak na kojem se vidi kako ne mogu razvaliti vrata tokom operacije protiv katalonskih separatista.

Policajci su se redom pokušavali probiti kroz vrata, a bila su potrebna čak 34 udarca ovnom za razbijanje vrata te nekolicina udaraca nogom kako bi se tvrdoglava vrata srušila.

Can I get this door on Amazon? pic.twitter.com/ygvZgmNjGB