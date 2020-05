Policija ga našla u Diznilendu sakrio se od virusa korona

Policija je na Floridi u Orlandu u zatvorenom Diznilendu uhapslila muškarca jer je na tropskom ostrvu, koje pripada zabavnom parku, sebi napravio karantin.

Ričard MekGiri iz Alabame uhapšen je u "magičnom kraljevstvu" u Dizni svijetu koji je usljed epidemije virusa krona za posjetioce zatvoren od sredine marta, i to pod optužbom da je upao na tuđi posjed - na imanje Diznija.

Muškarca je primjetilo obezbjeđenje kako živi na "Diskaveri ostrvu", koje je zatvoreno za javnost od 1990. godine. Posjetioci su do tada u tom tropskom raju, kako ga je uhapšeni nazvao, mogli da uživaju i posmatraju brojne životinje i ptice.

Dodao je da nije čuo policiju koja ga je po ostrvu tražila i pješke i brodom i iz vazduha, jer je spavao u jednoj staroj zgradi.

Rekao je i da nije znao da je to zona u kojoj se kreće po određenim pravilima, uprkos brojnim znakovima da je zabranjen prolaz.

