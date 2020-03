Političar kukao zbog testa na koronu, "poklopile" ga glumica i manekenka

Potpredsjednik SAD-a Majk Pens testirao se na virus korona i ispričao pred kamerama kako mu je bilo.

"Test je bio brz, ali ide duboko u sinuse i nije baš ugodno. Ovo je vjerovatno dobra prilika da ponovim: ako nemate simptome, ne trebate se testirati", rekao je on.

Opisao je kako su mu desetak sekundi tamponom čačkali po nosu, te je postupak opisao kao invazivan. Neke ljude je taj opis prilično naljutio, a odmah su reagovale glumica Sara Tajr i manekenka Krisi Tajgen koje su otvoreno opisale svoje iskustvo s porođajem.

"On kuka kako mu je test za koronu bio invazivan. Oprosti, ja sam imala više ruku uguranih u vaginu dok su mi pokušavali izvući jedno prokleto dijete, a ti kukaš oko tampona u nosu koji bi mogao spasiti milione života. J…i se", poručila je Tajr.

Our shitprez is bitching about how invasive the Covid test is and excuse me, I've had multiple hands shoved up my vagina to try to pull out a a single damn baby - and you are bitching about a swab up your fucking nose that could save millions of lives FUUUUUUUCK YOUUUUU