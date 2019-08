Političar nakon 47 godina obrijao brkove da bi mu čitali sa usana

Lider izraelske Laburističke partije Amir Perec pojavio se u TV programu bez brkova prvi put poslije 47 godina uz objašnjenje da će zahvaljujući tome što je tako obrijan Izraelci moći lakše da mu čitaju s usana pred izbore 17. septembra.

U intervjuu za TV Kanal 12 pod naslovom "Amir Perec kakvog nikada niste vidjeli" lider laburista je najavio da će bez brkova "vratiti nadu državi Izrael".

"Tokom 47 godina išao sam svuda s brkovima. Godine 2002. Udruženje gluvih Izraela me je kontaktiralo i tada sam ih prvi put podrezao jer oni nisu mogli da mi čitaju s usana i razumiju me", rekao je Perec.

Sada kada se pojavio bez brkova lider laburista je najavio da to više neće biti problem i ujedno označio kao netačne izvještaje da se priprema da uđe u koaliciju koju bi predvodio aktuelni premijer Izraela Benjamin Netanjahu.

"Odučio sam da uklonim brkove kako bi cijli Izrael razumio tačno šta govorim i bio u stanju da mi čita s usana – neću sjediti s Bibijem", rekao je Perec aludirajući na Netanjahua, obećavši da će biti bez brkova do poslije izbora.

Poslanik Netanjahuovog konzervativnog Likuda David Bitan podstakao je spekulacije o takvoj koaliciji prošle sedmice kada je rekao da Laburistička partija lijevog centra neće imati drugog izbora već da se pridruži Likudu poslije izbora u septembru, drugih ove godine.

Posle izbora 2013. godine Perec je ušao u Netanjahuovu vladu kao član partije Hatnua, ali je dao ostavku na funkciju ministra ekologije nakon što su propali pregovori Izraela i Palestinske uprave o miru, podsjećaju izraelski mediji.

Izraelski mediji navode da su Izraelci bili šokirani kada se Perec pojavio bez brkova koji su bili slični brkovima morževa.

On je decenijama imao istaknutu ulogu u izraelskoj politici i bio je i ministar odbrane.

Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama mnogi su razočarani što se obrijao.

