Polu Makartniju vraćena ukradena bas gitara poslije više od 50 godina

LONDON - Bas gitara Hofner vraćena je Polu Makartniju poslije više od 50 godina nakon što je ukradena, a njemački proizvođač Hofner potvrdio je autentičnost gitare.

Potragu za gitarom pokrenuo je projekat Lost Bass prošle godine, a u utorak je student Ruajdri Gest podijelio fotografiju tog instrumenta na platformi X.

Gest je tvrdio da je naslijedio gitaru i da je vraćena Makartniju.

Gitara Hofner u obliku violine nestala je otprilike u vrijeme kada su se Bitlsi razišli, ali se sada ponovo pojavila nakon globalne potrage, objavio je Gardijan.

Makartni je kupio gitaru 1961. godine za 30 funti, što je ekvivalentno sa oko 800 funti po današnjim cijenama, i bila je navodno njegova omiljena gitara.

Sir Paul McCartney ‘incredibly grateful’ as stolen guitar returned after ‘collecting dust’ for 50 yehttps://t.co/1szd0bFPft