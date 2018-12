Pomama za Putinom među Japancima

Prilično iznenađujuć je podatak da najbolje prodavan kalendar za 2019. godinu u Japanu ne pripada nikome od popularnih glumaca, muzičkih idola ili sportista.

Na njima nisu ni najpoznatije osobe Japana, već glavom i bradom ruski predsjednik Vladimir Putin.

Kupci u zemlji izlazećeg sunca bukvalno su počistili sa polica kalendar Vladimira Putina za sljedeću godinu.

Sudeći prema podacima popularnog lanca prodavnica Loft, gdje se on može ekskluzivno nabaviti, prodaja Putinovog kalendara konstantno nadmašuje sve ostale od kada je počela u septembru.

Ovogodišnje izdanje, poput njegovih kalanedara prethodnih godina, prikazuje ruskog predsjednika u različitim aktivnostima - od kupanja u ledenoj vodi do vježbanja u teretani sa leopardom.

2019 Putin calendar anyone?

Sunbathing

With an umbrella

In a bath

With binoculars

Playing ice hockey

Scuba diving

With dogs in the snow

It’s all there... 12 months a year pic.twitter.com/emPLNRD7j7