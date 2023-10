Pomoću Gugl mapa otkrila da je dečko vara (VIDEO)

Preko devet miliona pregleda dobio je video djevojke iz Brazila koja je na Tik - toku objavila snimak prevare.

Brazilka Julijana Lima u videu koji je podijelila društvenim mrežama objasnila je kako je pomoću Gugl mapa otkrila da je dečko vara.

Naime, vidjela je kako pored njene kuće prolazi Gugl automobil i snima Strit Vju opcije. Poslije nekog vremena odlučila je da uđe na Gugl mape i pogleda snimke, p

Bila je iznenađena kada je na snimcima vidjela svog dečka kako se vozi na motoru sa drugom djevojkom. Odlučila je da njihovo kretanje isparati do kraja.

"Motorom je moj dečko sa drugom djevojkom, koja je inače moja drugarica, prošao ulicom kojom smo se vozili on i ja. Odvezao se do trga koji smo on i ja uvek posjećivali", rekla je Julijana Lima uz sliku sa „Strit vjua“ (Street View).

