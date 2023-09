Popularna dječija pjesmica možda ima poprilično mračno značenje (VIDEO)

Čini se da iako možemo bez napora izrecitovati sve tekstove pjesama poput "Humpty Dumpty" i "Rock-A-Bye-Baby", postoji jedna malo poznata mračna teorija iza jedne određene melodije koja pomalo šokira ljude.

Ljudi tek sada otkrivaju jezivu teoriju nakon što je jedna osoba na TikToku podijelila mučan simbolizam iza "London Bridge is falling down" (eng. "Londonski most se ruši") i time uništila mnoga djetinjstva. Iako pjesma ima gomilu različitih stihova, čini se da se jedan određeni stih ističe među ostalima.

Kaže: "Londonski most se ruši, / Pada, pada. / Londonski most se ruši, / Moja lijepa damo."

Sada, iako postoji hrpa nagađanja i teorija zavjere o stvarnom značenju rime, jedan TikToker, koji se zove @blaycewilson, podijelio je svoju teoriju o tome i nije za one sa slabim srcem.

Počeo je: "Rečeno je da se ova pjesma temelji na žrtvovanju djece. Dakle, u davnoj prošlosti kružile su glasine da će se most srušiti ako u temeljima nema ljudske žrtve”, nastavio je.

Takođe, ako razmislite o igri koja se igrala tokom ove pjesme, gdje su dva klinca formirala luk i onda su sva djeca trčala kroz njega do kraja, gdje je jedno dijete bilo zarobljeno između ruku, onda ima smisla."

Zaključio je:

"Ali da, pomalo je zastrašujuće."

Jedna folkloristkinja iz 19. vijea, Alis Berta Gom, sugerisala je da se porijeklo pjesme "London Bridge Is Falling Down" odnosi na korištenje srednjovjekovne kazne poznate kao zazidavanje.

Zazidavanje je učinkovito kada je osoba zarobljena u prostoriji bez otvora ili izlaza, ostavljena da umre. Iako je to očigledno pravi zlokobni oblik kazne, zazidavanje je takođe bilo oblik žrtve.

Gom ukazuje na pjesmu rime "uzmi ključ i zaključaj je" kao naklon prema arhaičnoj praksi mučenja i teoriji da su žrtve o kojima je riječ možda bila djeca. Prema njenim riječima, ljudi su nekada vjerovali da će se most jednostavno srušiti sam od sebe da unutra nije zakopano tijelo kao 'čuvar'."

Srećom, ova nevjerovatno zlokobna spekulacija nikada nije dokazana, bez arheoloških dokaza za bilo kakve ljudske ostatke u temeljima pravog Londonskog mosta koji sugerišu da se to ikada stvarno dogodilo.