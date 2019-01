Potrošila 4.000 funti za sahranu psa

Saša Smajic (37) iz Londona odlučila je priuštiti svom psu, kojeg je nazvala Kapetan, najbolji mogući ispraćaj te je za njegovu sahranu izdvojila više od 4.000 funti.

Ona je kupila cvijeće, organizirala kočiju, golubove i još mnogo toga. Sahrana je sama koštala 4.249 funti, ukljućujući 225 funti za puštanje golubova i 620 funti da bi njegovo ime napisano bilo cvijećem.

"Željela sam da sve bude bijelo te da izgleda kao da je on anđeo. Isplanirala sam put od veterinara pored moje kuće pa sve do parka u kojem je provodio najviše vremena, jer sam htjela da se on pozdravi sa svime što je poznavao. Isto tako sam željela da skupa obiđemo sva ta mjesta posljednji put", kaže Saša, prenosi Metro.

Dodala je da je nakon njegove smrti bila izolovana od ljudi te da se zaključala u sobu sedam dana bez hrane.

"Još osjetim jaku bol u grudima, imam osjećaj da mi je neko iščupao dio mene i da je unutra sada samo praznina. Bilo mi je teško naći nekoga ko će prihvatiti moju viziju sahrane. Kada sam se napokon dogovorila oko sahrane, bila sam jako srećna i zadovoljna što su se svi suosjećali sa mnom", rekla je Saša.

Saša je Kapetana udomila kada je imao samo sedam mjeseci, nakon što su joj rekli da je korišten za borbe pasa.

Kapetan je u početku bio stidljiv i rezervisan, ali se kasnije sve više opuštao i onda je zavolio Sašu i njenu porodicu.

(RadioSarajevo)