Prase na ražnju unijeli u more i "posolili" vodom (VIDEO)

​Sezona godišnjih odmora je u jeku, pa se na mrežama skoro svakodnevno pojavljuju nesvakidašnje priče iz ljetovališta.

U isto vrijeme, ponovo je aktuelizovan viralni snimak dvojice turista koji su unijeli prase na ražnju u more, i "okupali" i "osolili" ga.

Nije poznato gdje je zabilježen - postoji na mrežama barem godinu dana, već se spekuliše da je riječ o Crnoj Gori, Hrvatskoj, ili inostranstvu.

U svakom slučaju, prizor je nevjerovatan, a vidimo dvojicu muškaraca koji ulaze u more, noseći prase na ražnju. Kada su zašli dovoljno duboko, lijepo su ga "osolili".

Snimak je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Jedni su osudili ovakvo ponašanje, a drugi se šalili na račun nestvarne scene.

Nije poznato šta je dvojac uradio nakon što je kamera isključena, prenosi "Telegraf".

It’s that time again for Albania, Croatia, Montenegro and Greece. The landlocked, aka "Paradajz Turisti" are back to take over your beaches. Enjoy the gypsi tunes https://t.co/J1RtA0QERI pic.twitter.com/z883oDsnKU