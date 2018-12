Predsjednik Skupštine opštine Gradiška oduševio u emisiji "Nikad nije kasno"

Svojim prvim pojavljivanjem u emisiji „Nikad nije kasno“ Milenko Pavlović zvani Miler (61) priredio je pravi spektakl. Ovaj takmičar, koji se inače muzikom bavi iz hobija, je bivši direktor banke koji danas radi kao predsjednik Skupštine opštine Gradiška.

„Ovo je prvi put da imamo predsednika opštine na sceni“, rekao je Žika Jakšić što je publika u studiju pozdravila aplauzom. Međutim niko nije mogao ni da pretpostavi da je predsjednik Miler pravi šoumen.

On se u takmičenju veterana predstavio pjesmom „Svijet u kom živim“ od „Indexa“,a već na prve taktove publika je bila u transu.

Miler je, osim talenta,na velikoj sceni pokazao i nevjerovatnu energiju i plesno umijeće, a publika je sve vrijeme tokom njegovog nastupa bila na nogama.

„Malo sam ostao bez glasa“, rekao je oduševljeno Saša Milošević Mare, a zatim nastavio: „Izvođenje ove pesme uopšte nije lak zadatak, ali vi ste večeras bili perfektni“.

„Bez emocija nema uspeha, a on je kroz ovu pesmu doneo emocije i to je diglo pubiku. On je pobednik“, prokomentarisao je Veselin Vujović.

„Ne samo publiku, podigao je i mene sa stolice. Bravo, svaka čast“, rekla je oduševljeno Kaliopi, prenio je portal mojagradiška.com.

Pogledajte kako to zvači kad Milenko Pavlović Miler pusti glas od 1:00:50