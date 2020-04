Predsjednik Ugande radi sklekove sa 75 godina

Dok se zemlje širom svijeta bore da zadrže građane u njihovim domovima i tako zaustave širenje Kovid-19, predsjednik Ugande Joveri Museveni pokušava nešto drugačije.

Naime, ovaj, u želji da ohrabri Uganđane da ostanu kod kuće tokom ograničenja kretanja, 75-godišnji lider je objavio svoj video snimak vežbanja u kući, prenosi CNN.

Museveni je u srijedu na svom Twitter nalogu upozorio Ugandance da ne vježbaju napolju, napisavši: "Ako želite da vježbate, to možete raditi u zatvorenom prostoru." On je, zatim, u četvrtak tvitovao video u kojem trči po svojoj kancelariji i radi sklekove u sivoj trenerci, dok se u pozadini čuje glas koji broji do 30.

"Ne morate vježbati na otvorenom. Evo moje demonstracije kako možete da vježbate u zatvorenom i da ostanete bezbjedni", dodao je.

U Ugandi su u cilju suzbijanja širenja korona virusa, uvedeni policijski čas i zatvorene škole, a javni skupovi, konferencije i komunalne molitve zabranjeni.

Do sada su u Ugandi zabilježena 53 potvrđena slučaja korona virusa, prema podacima sa Univerziteta Džons Hopkins i Ministarstva zdravlja te zemlje.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ