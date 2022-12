Predsjednik došao na otvaranje puta pa mu popustila bešika (VIDEO)

Tokom inauguracije novog puta u Južnom Sudanu, kojem je prisustvovao i predsjednik zemlje, došlo je do jednog neobičnog incidenta koji nije promakao kameri lokalne televizije.

Predsjednik zemlje Salva Kir Majardit bio je na ovoj svečanosti, a pažnju mase privukao je kada su primijetili da njegove pantalone mijenjaju boju, prenosi Telegrafi.

Pretpostavlja se da se predsjednik upiškio i da su njegove pantalone postale mokre dok je pjevana nacionalna himna.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm