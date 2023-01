Prekinuo sastanak nakon 30 sekundi zbog odgovora djevojke (VIDEO)

​Onlajn emisija za upoznavanje pretvorila se u pravi cirkus nakon što je Marvelov superfan grubo odbio djevojku koja nije dijelila njegov ukus prema stripovima i filmovima, te je prekinuo njihov sastanak poslije samo 30 sekundi.

U prvoj ovogodišnjoj emisiji internet šou-programa za upoznavanje "The Button" prikazan je vrlo neugodan sastanak između Donija i Marije, koji je završio nakon samo 30 sekundi.

Ideja ovog "brzog sastanka" je da dvije osobe sjede ispred istog dugmeta i kada zasvijetli crveno, bilo koji od takmičara može ga pritisnuti i zamijeniti svoj sastanak s drugom osobom. Ako oboje izdrže više od 10 minuta, za drugi sastanak će im biti plaćeni svi troškovi. Ali, sastanak Donija i Marije trajao je jedva nekoliko sekundi.

Kompjuterizovani glas predstavio je Donija, započinjući spoj pitanjem za Mariju: "Voliš li Marvel?", a to je bilo dovoljno za vrlo neugodnu razmjenu.

"Znaš šta, ne", rekla je. "Moj brat ih gleda, ali ja se jednostavno ne mogu zainteresovati za anime."

Doni joj je odgovorio: "Ne možeš ne voljeti Marvel. Nevjerovatan je", dodajući kako "to nisu anime, nego hrpa superheroja koji pokušavaju spasiti sve."

Uslijedila je nevjerovatno neugodna pauza, a Marija se ljubazno nasmiješila i rekla: "Da, daću priliku... možda."

Srednje dugme je tada postalo crveno, što svakom takmičaru daje priliku da završi spoj. Marija je krenula pritisnuti dugme, ali ju je Doni pretekao, što je značilo da je tada morao objasniti zašto prekida sastanak.

