Preko dana građevinac, a naveče Bred Pit: "Ne tražim svoju Anđelinu"

Nejtan Mids, samohrani tata koji nevjerovatno liči na glumca Breda Pita, kaže da mu je trebalo dosta godina da sličnost sa holivudskim glumcem iskoristi kako bi od toga počeo da zarađuje, ali i priznaje da je teško izaći na kraj sa ženama koje mu se "nabacuju".

Mids (35) iz Engleske, otac dvoje djece, inače se bavi građevinom, dok uveče nastupa kao imitator poznatog glumca.

On je za "The New York Post" rekao da je počeo da se bavi oponašanjem Breda Pita prije tri godine nakon što su mnogi ljudi komentarisali njegovu sličnosti sa glumcem.

"Prvi put mi je rečeno kada sam imao 20 godina da izgledam kao Bred Pit i to se nastavilo narednih 10 godina, ali uvijek bih se samo nasmijao", rekao je Mids i dodao da mu je teško što liči na holivudskog zavodnika. Dodao je da su mu trebale godine da smisli način na koji će mu ta sličnost koristiti, kao i da je fotografije poslao u četiri različite agencije koje su želele da rade sa njim.

"Čak me kontaktirala i Dorien Rouz, slavna dvojnica Anđeline Džoli. Nije mogla da vjeruje da nikad nije radila sa mnom", rekao je Nejtan koji zarađuje između 200 i 500 funti po nastupu.

Priznao je i da se osjeća pomalo neobično na "tezgama", gdje se druži sa ljudima iz svijeta šoubiznisa, supermodelima i rijaliti zvijezdama.

Ali kada je riječ o izlascima, priznao je da je prilično teško pronaći ljubav zbog njegovog izgleda.

"Žene mi često prilaze. Neke od njih jednostavno ne mogu da vjeruju koliko ličim na njega, dok me druge optužuju za 'obmanjivanje'. Ljudi uvijek pokušavaju da me pozovu preko video poziva na Instagramu, jer ne misle da sam s