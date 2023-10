Prijavio djevojku policiji jer nije platila pola računa u restoranu

Ruska policija trenutno traga za mladom devojkom koja je, kako se izvještava, izletjela iz restorana, ostavljajući svom partneru da plati račun nakon što ju je zamolio da ga ravnomjerno podijeli…

Plaćanje računom na prvom sastanku oduvijek je bilo sporno, jer neki ljudi vjeruju da muškarci treba da pokriju sve troškove. Obe strane imaju svoje argumente, i dok su onlajn forumi puni beskrajnih debata o ovoj temi, nikada nije bilo razloga za uključivanje policije.

Donedavno, to jest, kada je jedan 28-godišnji muškarac iz Moskve podnio žalbu policiji protiv djevojke sa kojom je otišao na sastanak nakon što je ona odbila da podijeli račun, ostavljajući mu da pokrije čitavih 16.000 rubalja (165 dolara).

Neimenovani muškarac rekao je policiji da je nekoliko nedjelja ranije upoznao ženu online preko interneta, a nakon što su se upoznali preko društvenih mreža, odlučili su da izađu na sastanak.

Odlučili su se za kafić na moskovskoj Aveniji Mira, i činilo se da sve ide glatko dok nije stigao konobar sa računom. Predložio je da ravnomerno podijele troškove, ali je žena to potpuno odbila, tvrdeći da je on naručio većinu hrane i pića, pa bi on trebalo da plati.

Nakon što se nekoliko minuta svađala oko toga, žena se navodno izdvojila i izašla iz kafića, ostavljajući jadnog čovjeka da sam to riješi. Samo što je nije tako lako ispustio. Mladić je otišao pravo u policijsku stanicu i podnio prijavu protiv devojke sa kojom je izašao u na ljubavni sastanak.