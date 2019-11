Prijeti joj zatvor jer nije vratila knjige u biblioteku

Melindi Sanders-Džons iz Sjedinjenih Američkih Država prijeti zatvorska kazna jer nije biblioteci vratila dvije knjige.

Prije dvije godine iz biblioteke je pozajmila knjige "Where The Sidewalk Ends" i "Night", piše portal "LADBible".

Kada je došla u biblioteku želeći nešto isprintati, rekli su joj da to neće moći uraditi dok ne vrati knjige. Sanders-Džons je vratila knjige.

Sedam dana poslije kada je trebalo da dobije unaprjeđenje na poslu, saznala je da postoji nalog za njeno hapšenje. To joj je saopštio njen šef.

"U utorak me je nazvao šef da me informiše da postoji nalog za hapšenje i da se moram povući. Na to sam se nasmijala. On mi je rekao: 'Ne, vrlo sam ozbiljan'. Nakon toga sam pomislila: 'Ne, nije moguće'", rekla je Sanders za televizijsku kuću "CBS 17".

Prema njenim riječima, nikada nije pomislila da zbog dvije knjige može da završi u zatvoru, te da nije imala namjeru da krade imovinu biblioteke.

"Nisam znala da će protiv mene biti pondesena krivična prijava", rekla je ona, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Sanders-Džons prijeti zatvorska kazna u trajanju od 93 dana i novčana kazna od 500 dolara (oko 880 KM). Ona je to nazvala smiješnim. Smatra da bi bilo bolje da im je platila zbog toga što nije na vrijeme vratila knjige.

Sljedeće ročište na sudu joj je zakazano za 7. novembar, navodi "LADBible".