Problem na letu izbio zbog odjeće (VIDEO)

Putnica Megi Torn letjela je avionom "Southwest Airlinesa" obučena u trenerku i kratki top, ali reakcija stjuardese na njeno izdanje ostavilo ju je u šoku.

Putnica tvrdi da joj je stjuardesa prišla i rekla joj da je odjeća koju nosi "neprikladna", nakon čega ju je zamolila da se pokrije.

Tornova kaže da ju je stjuardesa "postidjela" pred ostalim putnicima kad joj je rekla da njena odjeća "nije prikladna".

"Događa li se ovo stvarno u 2023.? Putnici oko mene bili su zapanjeni jer me je postidila da svi čuju", napisala je Megi na Twitteru.

Prema politici avionske kompanije, nošenje odjeće koja je "nepristojna, opscena ili naočigled uvrijedljiva" nije dopušteno na njihovim letovima, prenosi "Index". Iz kompanije su napisali u komentaru ispod objave kako ih je slobodna kontaktirati i "dokumentirati svoju pritužbu".

@SouthwestAir attendant just shamed me in front of passengers saying my attire wasn’t appropriate.A tank top and high waisted pants.Flight 1039,Is this really happening in 2023? The passengers around me were stunned as she shamed me for all to hear. pic.twitter.com/weWGQifv3h