Prodaja maski za kućne ljubimce u Kini 10 puta veća

Vlasnici mačaka u Kini podijelili su na društvenim mrežama fotografije svojih ljubimaca koji nose maske protiv smrtonosnog virusa korona.

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da nema dokaza koji bi ukazivali na to da virus koji je ubio više od 1.300 ljudi, a zarazio preko 50.000, može da utiče na kućne ljubimce.

Kineska nacionalna zdravstvena komisija se ne slaže sa tim.

"Ako kućni ljubimci izađu i imaju konakt sa zaraženom osobom, i oni imaju šansu da se zaraze", rekao je portparol i epidemiolog Li Landžuan.

"Do tada, kućni ljubimci se moraju izolovati. Pored ljudi, trebalo bi da budemo oprezni i sa drugim životinjama, posebno kućnim ljubimcima”, dodao je on.

Kao rezultat toga, prodaja maski za kućne ljubimce raste u zemlji - jedna internet prodavnica sa sjedištem u Pekingu kaže da sada prodaju 10 puta više maski za pse nego ranije, piše Njujork Post.

