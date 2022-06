Prodao sef jer nije znao kombinaciju, a u sefu bio novac

​Amerikanac, prodavac sa Ebay-a Džejms Labreki iz Kalifornije nije imao kombinaciju za sef kojim bi ga mogao otključati, pa je odlučio taj sef prodati preko eBay nekome ko će već znati kako da ga otvori.

Njegova odluka ga je koštala pravog malog bogatstva. Sef je prodao za 90-ak dolara, a u zaključanmom starom sefu se nalazilo, čak 25.070 dolara.

Kada je oduševljeni kupac otkrio svoje otkriće u recenziji da je našao poveću sumu novca, James Labrecque iz Kalifornije, zatražio je od kupca da mu vrati dio neočekivanog novca, ali je kupac sefa odbio to da uradi.

U razmjenama Email poruka samozadovoljni kupac je citirao svoju politiku prodavca koja je glasila: "Ono što vidite je ono što dobijate, bez povraćaja i bez povraćaja novca".

Labrecque je tada rekao za VMC-TV: "Pogriješio sam, sve se svodi na to, i skupo me je koštalo. Protresao sam ga i nisam osjetio ništa u njemu, pa sam pomislio, pa, možda je to samo zaključani sef, znate. Pa sam ga stavio na eBay na prodaju", prenosi britanski The Sun.

Kupac iz grada Bartleta u Tenesiju odnio je prašnjavi stari sef zavarivaču koji je uspio da ga otvori. Na njihovo iznenađenje unutar sefa kako smo napisali nalazilo se 25.070 dolara u gotovini.

Labrek je rekao: "Rekao sam svom prijatelju da sam prije neki dan osvojio nagradu za najglupljeg čovjeka - idiota na svijetu! Dao sam sef sa 26.000 dolara u njemu".

"To je dio promjene, znate. To je novac koji mijenja život. Mislim, da sam bio u toj situaciji i da sam našao toliki novac i da sam ga kupio od nekoga, rekao bih, 'Evo čovječe, našao sam ovaj novac. Daću ti pola od toga", dodao je na kraju Labrecque.

Na internetu se povela polemika da li je Džejms trebao da odbije dio novca iz sefa, neki su govorili da treba, neki ne.

