Profesor čije je uključenje nasmijalo svijet ponovo u istom kadru

​Profesor čije je uključenje program nasmejalo milione ljudi širom svijeta, tri godine kasnije ponovo je bio pred kamerom i u istoj prostoriji. Tokom uključenja u program TV stanice "Sky news" mnogi su očekivali da se mališani profesora Roberta Kelija pojave u kadru.

Profesor na južnokorejskom Univerzitetu u Busanu i politički analitičar Robert Keli uključio se u martu 2017. godine preko Skajpa u program BBC-a.

"A lot of people are going to change their behaviour." Professor Robert Kelly tells Sky News he thinks South Korea will keep the #coronavirus outbreak under control, after the country reported more than 160 new cases. Get the latest on #COVID19 here: https://t.co/FRmQ9Gx6qk pic.twitter.com/6FzTJxov7b