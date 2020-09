Proizvedena veganska koža od gljiva

Izuzetne mogućnosti iskoristivosti gljiva su već dobro poznate; od njihove hranjive i ljekovite vrijednosti pa sve do eliminacije toksina iz tla i vode. No, domišljati su ljudi otkrili još jednu mogućnost njihove upotrebe, a to je da se gljive mogu koristiti za izradu takozvane veganske kože, koja oponaša teksturu kože od životinja.

Materijal nalik koži dobijen od gljiva ima značajan potencijal, prije svega u pogledu održivosti. Bečki naučnici proizveli su vegansku kožu od gljiva, što svakako mami osmijehe svima koji brinu o okolini.

Koža je izdržljiv i svestran materijal koji se u svakodnevnom životu koristi u raznim područjima kao što su industrija namještaja i odjeće.

Postupak proizvodnje prave kože sve se više smatra upitnim s ekološke strane, a neki od razloga za to su krčenje šuma u svrhu prenamjene u pašnjake, upotreba opasnih tvari u procesu štavljenja i emisija stakleničkih gasova.

Za izradu umjetne kože koriste se materijali na bazi plastike poput polivinilhlorida i poliuretana, a u njihovoj se proizvodnji koriste i fosilne sirovine.

Ekološki prihvatljiviju varijantu predstavlja zamjenski materijal nalik koži dobijen od gljiva.

Međunarodni tim naučnika pod vođstvom hemičara Aleksandera Bismarka i Mitčela Džounsa sa Univerziteta u Beču u članku objavljenom u časopisu "Nature Sustainability" objašnjava da održiv materijal na bazi biomase gljiva ima značajan potencijal. Obično je potpuno biorazgradiv, a prilikom njegove proizvodnje ne oslobađa se ugljen-dioksid.

Takva vrsta inovativne zamjene za životinjsku i umjetnu kožu proizvodi se recikliranjem nusproizvoda u poljoprivredi i šumarstvu kao što je piljevina.

Oni služe kao podloga za micelij gljiva, odnosno vegetativni dio s razgranatim nitima koji potiče njihov rast.

Nakon što micelij naraste do određene veličine, može se prikupiti biomasa za dalju obradu. Biomasa gljiva naposlijetku je po izgledu i svojstvima vrlo slična koži.

Bečki naučnici dodaju da prve biotehnološke kompanije već plasiraju na tržište materijale dobijene od gljiva.

Uzimajući u obzir tu činjenicu kao i znatan napredak u ovoj tehnologiji, ističu da sve ukazuje na to da će ovaj novi materijal igrati značajnu ulogu u budućnosti kao ekološki prihvatljiva varijanta.