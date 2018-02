Proizvedeno pivo s ukusom suzavca

Pivara "Dogfish Head" poznata je po tome što koristi zanimljive sastojke u pravljenju piva počev od svinjetine pa do Mjesečevih meteora. Ovaj put su u saradnji sa sigurnosnom agencijom "Mace Security" stvorili pivo koje nosi naziv "In Your Mace" i koje ima ukus suzavca.

"Od ovog piva definitivno će vam utrnuti usta! Jer vjerovatno niko od vas ni u snu ne bi pomislio da bi suzavac dao dobar ukus pivu, ali, vidite, na kraju postoji i takvo pivo", rekli su tvorci ovog napitka.

Ovo neočekivano pivo napravljeno je s glavnim sastojkom bibersprejom, koji se nalazi u samom suzavcu. Djelimično sadrži i supstancu oleoresin capsicum, aktivni sastojak biberspreja.

"'In Your Mace' suzavac pivo jedno je od najzabavnijih kolaboracija koje smo dosad napravili. Jako smo ponosni na našu malu kreaciju koju smo napravili s našim prijateljima iz 'Mace Security'", izjavio je Sem Kalagione, kreator piva.

U prodaju će se pustiti samo 200 boca od 750 ml suzavac piva i to od kraja februara.

Pravi ljubitelji piva moći će probati točenu verziju, ali samo u samoj pivari u Miltonu u Delaveru, gdje je pivo i prozvedeno.