Pronađen grob čovjeka slona

U Britaniji je, nakon skoro 130 godina traganja, pronađen neobilježen grob DŽozefa Merika, poznatijeg kao čovjek slon.

Merik je imao koštanu i deformaciju tkiva zbog čega je prikazivan kao cirkuska atrakcija, a kasnije proučavan kao medicinski fenomen.

Prvi znaci njegovog deformiteta, za koje su naučnici kasnije rekli da se radi o Proteusovom sindromu, rijetkom genetskom poremećaju, pojavili su se kada je imao pet godina.

Nakon mučnog i teškog djetinjstva i adolescencije i vremena provedenog u cirkusu, Merik je završio u bolnici u Vajtčepelu u istočnom dijelu Londona, gdje je iznenadio osoblje svojom inteligencijom i nježnom prirodom.

On je umro 11. aprila 1890. godine u 27. godini, vjerovatno zbog gušenja usljed težine svoje vlastite glave kada je legao da spava.

Nakon smrti, njegovo tijelo je secirano, a skelet je sačuvan kao anatomski eksponat u Kraljevskoj bolnici u Londonu radi izučavanja, javlja Bi-Bi-Si.

Pisac DŽo Vigor-Mangovin tvrdi da je otkrila mjesto gdje je sahranjeno meko tkivo Merika na londonskom grolju nakon njegove smrti 1890. godine.

O Merikovom životu napisano je više knjiga, izvođene su pozorišne predstave, a snimljeno je i nekoliko filmova.

Today after weeks of emails, research & visits to the #CityofLondonCemetery the final resting place of #JosephMerrick has been located. His bones are @BHAandM for medical purposes but his flesh/remains were buried in consecrated ground after a small service. #Leicester R.I.P pic.twitter.com/MNSSf68Bh2