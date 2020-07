Pronađen horoskop iz 1979. godine i brutalan je

Na Twitteru žene po imenu Vendi pojavio se horoskop iz daleke 1979. godine koji se bavi procjenom ličnosti svakog horoskopskog znaka i vrlo brzo postao je viralan.

Horoskop je čisto vrijeđanje koje ljudi smatraju nevjerovatno smiješnim, ali i istinitim, a evo kako glasi.

Vodolija

Imate vrlo intuitivan um i vrlo ste progresivni. Često lažete. Stalno pravite iste greške jer ste glupi. Svi oko vas misle da ste budala.

Riba

Imate vrlo bujnu maštu i često mislite da vas FBI ili CIA prate. Nemate nikakav uticaj na vaše prijatelje, a ljudi vas mrze jer se hvalite svojom moći. Nedostaje vam samopouzdanja i vrlo ste odbojni.

Ovan

Vi ste pionir u svemu i uvereni ste da niko drugi osim vas pojma nema ni o čemu. Nemate ni trunku strpljenja, imate lošu narav i ne prihvatate savete.

Bik

Praktični ste i uporni, vrlo fokusirani na predan rad, što bi mnogi okarakterisali kao tvrdoglavost i zatucanost.

Blizanci

Vrlo ste inteligentni, a ljudi vas vole jer ste bise*sualni. Uvijek očekujete mnogo a dajete malo.

Rak

Vrlo ste empatični i u potpunosti razumijete druge ljude i njihove probleme, što vas čini naivčinom. Stalno odgađate sve što treba da uradite zbog čega ćete uvijek biti socijalni slučaj.

