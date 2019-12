Pronađen ogroman dijamant od 190 karata

Ogroman dijamant od 190,77 karata pronađen je u ruskoj sibirskoj federalnoj jedinici Jakutiji samo nekoliko dana prije Nove godine, objavili su iz Alrose, vodećeg svjetskog proizvođača dijamanata.

Prema analizama stručnjaka, visokokvalitetni dragocjeni kamen koji je iskopan u dalekoj Jakutiji 25. decembra, mogao je nesmetano da leži u prirodi dvije milijarde godina. Dalja ispitivanja utvrdiće tačnu starost dijamanta, piše Raša Tudej.

"Otkrivanje dijamanta neposredno prije Nove godine pravi je poklon", izjavio je Evgenij Agurev, zamjenik generalnog direktora Alrose.

Dodao je da je priroda ove godine bila vrlo velikodušna, sa izvanrednim iznenađenjima poput dijamanta u obliku srca koji je kompanija otkrila prije Dana zaljubljenih. prenosi B92.

Sada je ogromni dragulj poslat na detaljne analize i preliminarno vrednovanje.

Ranije ove godine, ruski rudnik dijamanata otkrio je neobičan dijamant nazvan Matrjoška jer podsjeća na tradicionalnu rusku lutku. Vjeruje se da je ovaj dijamant, koji je star 800 miliona godina, apsolutno neprocjenjiv i jedini na svijetu.

Russian diamond miner Alrosa ends year on 191-carat high, unearthing this large rough on Christmas day. https://t.co/rN2k4sQnFk pic.twitter.com/ATFlgcrzG3