Pronađene vrijedne slike u smeću na parkingu

Na parkingu u blizini njemačkog grada Nirnberga jedan čovjek u kontejnerima je pronašao dva vrlo vrijedna ulja na platnu, stara 350 godina.

Slike su pronađene na odmorištu na autoputu A7 na jugu zemlje, izvijestila je nemačka policija.

Muškarac je uzeo slike i odneio ih u policiju u Kelnu.

"Prve procjene stručnjaka ukazuju da bi obe slike mogle biti originali", objavili su istražitelji.

Jedna od slika mogla bi da bude "Portret dječaka" Samuela van Hogstratena, holandskog slikara iz 17. vijeka koji je bio Rembrantov učenik, prenosi portal Index.hr.

Druga je najvjerovatnije "Autoportret umjetnika" italijanskog slikara Pjetra Belotija iz istog stoljeća.

