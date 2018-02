Pronašao 6.760 evra u doniranom kaputu

Danski dobrovoljac u prodavnici za doniranu robu našao je u džepu kaputa koji je spremao za prodaju svežanj novčanica u vrijednosti od 6.761 evra.

Jens Erik Kristensen rekao je za regionalni list da je sređivao doniranu odjeću kao što radi nekoliko puta nedjeljno kao dobrovoljac crkve u mjestu Sore, 80 kilometara zapadno od Kopenhagena.

On je rekao za današnje izdanje lista Dagbladet Ringsted og Sjaelandske da je, kako se obično radi, provjeravao da li kaput ima dugmiće, da li rade rajsferšlusi i provjeravao džepove, kada je primijetio džep sa izbočinom u kome je našao svežanj novčanica, a ne maramice ili zgužvane papire, što je očekivao.

Odmah je to prijavio policiji, rekao je on i dodao da nije ni pomislio da to ne prijavi. Priznao je za list da je bio malo potresen tim što je našao.

"Počneš da razmišljaš kako je novac stigao do kaputa, da li je to neka starija gospođa štedila novac, ili je to crni novac, ili novac od droge", rekao je on.

Predstavnik policije je saopštio da žele da nađu pravog vlasnika kaputa i novca i da onaj ko misli da jeste treba da se javi policiji.

(NN/b92.net)