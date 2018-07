Pronašao srednjovjekovni bunar ispod kauča

Punih 30 godina Kolin Stir iz Plajmota krči put kroz zatrpani bunar iz 16. vijeka i nada se da se na njegovom dnu nalazi zakopano blago

Kolin Stir (67) godinama kopa bunar koji se nalazi na sred njegove dnevne sobe, ne bi li našao zlato.

Stir se sa suprugom i djecom uselio u viktorijansku kuću iz 19. vijeka prije 30 godina. Odmah su primijetili neobičnu neravninu u podu. Nakon što je jedne noći sanjao blago, Stir se probudio i odlučio da počne da kopa.

Ispostavilo se da se ispod sofe nalazi stari zatrpani bunar. Istorijski podaci ukazuju da je bunar na ovom mjestu izgrađen u 16. vijeku, prenosi Dejli Mejl.

Colin Steer Finds Medieval Well and Sword Under His Plymouth, England, Home http://t.co/XO6bFYPfhP pic.twitter.com/eVcZ6QeQjK