Prva kolekcija Šekspirovih drama prodata za 10 miliona dolara

Rijetka knjiga iz 1623. godine, edicija u kojoj su sakupljene sve drame Vilijama Šekspira, prodata je za rekordnih 9,97 miliona dolara na aukciji, saopštila je aukcijska kuća “Kristi“ iz Njujorka.

Prva edicija koja sadrži 36 Šekspirovih drama jedna je od samo šest poznatih kompletnih kopija koje se nalaze u privatnoj svojini, a njena procijenjena vrijednost je od 4 do 6 miliona dolara.

Identitet kupca nije bio odmah poznat. Aukcijska cijena prve sakupljene edicije Šekspirovih drama je označila novi svjetski rekord na aukciji za bilo koje štampano književno djelo i srušila je prethodni maksimum od 6,16 miliona dolara iz 2001. godine.

#AuctionUpdate #Shakespeare’s ‘First Folio' achieves $9,978,000, establishing a #WorldAuctionRecord for any printed work of literature. The folio contains 36 plays, including 17 printed during his lifetime, one printed after his death, and 18 that might have otherwise been lost pic.twitter.com/lCpyEtXFcu