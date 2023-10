Prve električne cipele na svijetu koje omogućavaju hodanje brzinom trčanja (VIDEO)

Naime, "Shift Robotics" najavio je lansiranje svoga vodećeg proizvoda: "Moonwalkersa". Odradili su kampanju na na "Kickstarteru" tokom oktobra te su na svojim stranicama izvijestili kako su ispunili svoj cilj finansiranja, i to u manje od 48 sati, te prikupili ukupno nešto više od 329.000 dolara, pa sada primaju prednarudžbe.

"Moonwalkers" su električni dodaci obući i omogućuju, tvrde kreatori, čaroban novi način hodanja brzinom trčanja, odnosno u njima se može hodati 2.5 puta brže jer mogu povećati brzinu hoda do 11.2 km/h. Jedno punjenje baterija trebalo bi omogućiti prelazak do 10 kilometara.

A cilj im je, tvrde, transformisati urbanu mobilnost. Ono što naglašavaju jeste da se ne radi o rolama. U "Moonwalkersima" se "samo" hoda.

Zahvaljujući intuitivnom AI pogonu, cipele se prilagođavaju hodu, i za to nije potrebna dodatna vještina, treba samo 10 koraka da se usklade s hodačem, tvrde.

