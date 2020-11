Prvi put u istoriji: Muškarac na naslovnici slavnog časopisa "Vog"

Na naslovnoj strani decembarskog izdanja čuvenog modnog časopisa "Vog", prvi put se pojavio samostalni muški lik, a radi se o Hariju Stajlsu, bivšem pjevaču grupe "One direction".

Mladi pjevač je za fotografisanje obukao haljinu i naveo da je "kao dijete definitivno volio fensi haljine", pa i da je "kao jako mlad nosio hulahopke za (školsku predstavu)", navodi CNN.

"There’s so much joy to be had in playing with clothes. I’ve never thought too much about what it means—it just becomes this extended part of creating something.": Read our full December cover story starring @Harry_Styles here: https://t.co/1yc11Lb4rP pic.twitter.com/QCESy2WrDg