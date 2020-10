Pseća kabina za selfije, šapom okida slike koje su postale hit

Jutjuberka je podijelila kako je sagradila foto-kabinu koja omogućuje njenom psu da šapom snimi selfie - a nevjerovatni rezultati postali su viralni na društvenim mrežama

Slatki pas postao je viralan na društvenim mrežama zahvaljujući svojim nevjerovatnim selfiejima.

Westie Scraps je sakupila 165.000 lajkova na Twitteru nakon što je njena vlasnica Simone Giertz podijelila njene nevjerovatne fotografije nakon što joj je napravila foto-kabinu za slikanje selfija.

Takođe je na svom YouTube kanalu podijelila i video koji je pregledan više od 20.000 puta.

Simone je objasnila da joj je ideja pala na pamet nakon što je pokušala natjerati svog psa da se fotografira mobilnim telefonom. Ali, kako nije uspjela, smislila je genijalno rješenje koje je stvarno uspjelo.

Automatizovani stroj ima pedalu koju pseća šapa može pokrenuti. Kada je stisne, stroj fotografira, a takođe dijeli i poslasticu za Westie.

Simone je slatke fotografije podijelila na Twitteru koje su razveselile sve.

Na prvoj fotografiji Westie oprezno stavlja šapu na pedalu dok gleda kameru. Na drugoj fotografiji se čini da se Westie nije uspjela pripremiti jer su joj oči zatvorene, a uši nakrivljene.

Treća fotografija je posebno slatka jer se čini da se Westie zainteresovala za istraživanje kamere.

I built my dog a selfie booth so she can take photos of herself by pushing a pedal with her paw pic.twitter.com/lpFTVZFlId