Rađala tokom polaganja pravosudnog ispita

Kad je Brajana Hil osjetila nešto neobično otprilike 30 minuta od početka polaganja pravosudnog ispita, ova studentica pravnog fakulteta, koja je bila u 38. sedmici trudnoće, nije ustala kako bi provjerila je li pukao vodenjak.

Umjesto toga, ostala je sjediti na mjestu još sat vremena kako bi sve bilo u skladu s pravilima polaganja pravosudnog ispita na daljinu, koja kažu da akvokati moraju ostati sjediti ispred kamere kako bi ispitivači bili sigurni da ne varaju.

"Čim sam ustala, nakon završetka prvog dijela ispitivanja, znala sam da mi je pukao vodenjak", rekla je Hil, koja je nedavno diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Lojola u Čikagu.

Ali, tu nije bio kraj - čekao ju je drugi dio ispita koji je trajao još 90 minuta. Nakon čišćenja i dobijanja blagosova supruga, babice i mame - kao i plakanja jer je bila "pomalo uspaničena" - Hill se vratila na svoje mjesto kako bi odradila ispit do kraja. Tek nakon toga su se ona i suprug uputili u bolnicu, gdje se njezin sin rodio nepunih pet sati kasnije.

Ako ste mislili da je tu bio kraj, prevarili ste se. Naime, njezin ispit je bio podijeljen u čak četiri 90-minutna dijela koji su bili raspoređeni u dva dana.

"Jednostavno, u mojoj glavi nije postojala druga opcija", rekla je za CNN novopečena mama koja se gotovo odmah nakon porođaja vratila polaganju ispita.

Tačnije, samo dan nakon porođaja sjedila je u praznoj bolničkoj sobi i dojila novorođenče u pauzama od testiranja.

"Jako sam zahvalna na sistemu podrške koji sam imala oko sebe. Babice i medicinske sestre toliko su se potrudile da mi pomognu ne samo da postanem mama, već i advokat", rekla je Hil za, dodajući da su njezin suprug, prijatelji s pravnog fakulteta i porodica, posebno njezina sestra, takođe bili velika podrška.

"Čak i kada više nisam bila sigurna u samu sebe, oni su me podsjećali da ja to mogu", ispričala je za Above The Law.

Iako još uvijek ne zna je li prošla ispit, kaže da je "ponosna jer je prošla kroz to i sve završila".