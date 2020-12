Radnik dobio stan od privatne firme

U vrijeme pandemije virusa korona kada dio radnika u Srbiji ostaje bez posla i kada svi strijepe da ih ne snađe ista sudbina, jedan radnik iz Leskovca je na dan svog rođendana dobio na poklon stan od poslodavaca, dovoljno komotan za svoju četvoročlanu porodicu.

Stan je, zapravo, poklon za 20 godina predanog rada u privatnoj firmi.

Riječ je o preduzeću "Metla komerc" iz Leskovca, vlasnika dvojice braće, a srećnik je Ivan Jovanović iz sela Vinarce kod Leskovca, kome su ključevi uručeni 17.decembra, na dan kada se rođen prije 43 godine.

"Verujte, ja još mislim da sanjam. Bio sam toliko zatečen i u takvom šoku da sam za za trenutak zanemeo", kaže za Jugmediu ovaj mladi čovek.

Nastavljajući priču o vrijednom dobitku, kaže da su ga dvojica vlasnika bukvalno "prevarila".

“Pošto mi je bio rođendan, očekivao sam da se neko toga seti u firmi, da mi čestita ili da mi kupi, kao ranije, neki sitan poklončić, a ja zauzvrat da častim, kao svake godine. Međutim, ništa od toga. Bilo mi čudno. Jednog momenta me zovu vlasnici telefonom, čestitaju rođendan i kažu mi da je redno da častim. Pristanem, naravno. Izabrali smo “Groš”, no vozeći se usput, kod kružnog toka, zaustavlaju automobil i kažu da svratimo do jedne zgrade u kojoj se nešto renovinira“.

Svratili su, gledali, razgovarali s radnicima, dok je Ivan slušao. Ušli su u jedan stan čije je renoviranje upravo bilo završeno.

"I onda me vlasnici pitaju da li mi se sviđa stan, kakav je i slično. Ja gledam, vidim ima dnevna i spavaća soba, kuhinja i kupatilo, skockano, sve novo, lep pogled, pa kažem da je – prelepo".

Kako navodi ovaj portal, nakon toga mu je rečeno da je u pitanju njegov stan.

"Gledam ih, pa mislim da se šale sa mnom. Kako moj stan, zašto moj stan, pitam u neverici?".

Poklon za rođendan i 20 godina rada

Kako se dalje navodi, tada mu je objašnjeno da je taj stan firma spemala da mu pokloni nešto ranije, 4. novembra, kada se navršilo 20 godina njegovog neprekidnog rada u "Metla komercu", ali da su radovi malo zakasnili, pa su odlučili da mu se ključevi uruče na dan rođendana.

"Mislim da bi objašnjenje za ovaj neverovatan čin bilo to što sam za ovih 20 godina, verovatno, ispunio njihova očekivanja. Radio sam na svim mogućim poslovima, najpre kao manipulant, pa kao vozač, pa prodavac i nabavljač, a sada sam u logistici gde sam zadužen za splet poslova. Celog sebe dajem svom poslu, a ta firma postala je moj drugi dom", objašnjava Leskovčanin.

Ivan, inače, živi u Vinarcu sa suprugom i dvoje djece, sinom od 18 i kćerkom od 10 godina. Nije materijalno ugrožen i živi u relativno novoj kući.

Vlasnici leskovačke kompanije, kako se navodi, ne vole medijsku pažnju, ali su u pitanju mladi ljudi koji su od oca preuzeli posao započet 1990. godine.

