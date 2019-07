Rakovi redovno čiste za sobom, Ribe samo kad moraju

​Da li volite da čistite ili to samo činite samo kada je to zaista neophodno? Šta mislite koji horoskopski znak je najveći čistunac? Mi vam donosimo odgovor, a vi se pronađite.

Ovan

Specifičan znak koji Ide iz krajnosti u krajnost. Mogu da žive pored gomile đubreta i neopranih sudova, ali kad im dođe žuta minuta, čistiće kao da im život zavisi od toga.

Bik

Bik je pravi čistunac. Napraviće plan poslova po prostorijama i toga se držati, pa ga čišćenje neće iznervirati niti ometati u svakodnevnim aktivnostima. Praviće pauze kako bi nešto pojeli i odmorili se, pa ih ni generalno čišćenje neće učiniti nervoznim kao pripadnike drugih znakova.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka veoma su neorganizovani, pa će im teško biti da odrede da li su gotovi i uvijek će misliti da još nešto nisu obavili. Dok čiste, nerviraju ih drugi ukućani koji ne pospremaju za sobom i tako im zadaju dodatan posao, mada to inače ne primjećuju.

Rak

Pripadnici ovog horoskopskog znaka možemo podijeliti u dvije grupe, na one kojima se nikad ništa ne radi i pospremanje vide kao nužno zlo, ali i one brojnije koji redovno čiste za sobom.

Lav

Lavovi ne pate od toga da u njihovom stanu sve mora biti uredno i čisto. Oni ne čiste zbog toga što misle da to tako treba ili je red, već isključivo onda kad to njima odgovora ili kad im nered zasmeta. Vole da drugi prepoznaju i cijene njihov trud, u suprotnom mogu da budu razočarani.

Djevica

Raspremanje, uređivanje i čišćenje glavni su hobi za većinu pripadnika ovog znaka. Djevice će pojačati muziku, otvoriti sve prozore i sistematično pospremati sobu po sobu.

Vaga

Iako vole uredan izgled doma, Vage nisu nešto lude za čišćenjem. Mnogo im je važnije da su stvari na svom mjestu nego da su podovi, posuđe ili prozori oprani. Ipak, ako imaju dovoljno motivacije, potrudiće se oko pospremanja, ali za to im je najčešće potrebno društvo. Očekivaće od partnera da im se pridruži i ravnopravno učestvuje u čarima čišćenja.

Škorpija

Škorpija će i čišćenju pristupiti sistematično, kao da se radi o rješavanju vrlo važnih stvari. Ozbiljno doživljavaju zadatke, fokusiraju se na jedan po jedan. Radije će provesti deset sati na nogama pospremajući kako bi nakon toga mogli da uživaju, nego da čišćenje rastežu danima, nedovršeni poslovi ih izluđuju.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka žive u uvjerenju kako niko ne može da oriba kadu ili prozore kao oni. Nakon što pospreme, zahtijevaće i od drugih da se potrude, istovremeno im nabijajući na nos kako bi oni to sami uradili bolje.

Jarac

Pripadnici ovog znaka prave listu šta sve treba da urade, od onog što je neophodno do zadataka koji su dodatni ako bude vremena i volje. Čišćenje je za njih radna akcija kojoj se pristupa ozbiljno i organizovano. U spremanje će uključiti sve ukućane. Podijeliće im zadatke, ali će i pregovarati, nudeći zamjenu prostorija i poslova. Na kraju ipak uživaju u zadacima koje obave.

Vodolija

Vodolije imaju poseban raspored čišćenja i jedni su od onih kod kojih generalno čišćenje nikad ne traje jedan dan već se rastegne na bar sedam dana. Ustvari, oni vrlo dosljedno prate svoj plan, razrađuju napredne tehnike, kako bi skratili vrijeme, a dok čiste dobiju još 500 ideja kako bi nešto mogli da organizuju.

Ribe

Ribe poslove pospremanja i čišćenja odlažu sve do posljednjeg trenutka, kada im smeće dođe do vrata. Zapravo, oni nisu neki ljubitelji kućnih poslova. Ipak, prihvatiće se posla ako to drugi očekuju od njih i isprozivaju ih za nered. Čim se prihvate posla, spremanje im više nije mrsko, ali to će već zaboraviti do sljedećeg čišćenja.