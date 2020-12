Raste na skrivenom mjestu, najružnija na svijetu, ali lijepo miriše

Orhideje se obično gaje zbog efekta otmjenosti i ljupkosti, ali nova vrsta sa Madagaskara vjerovatno neće pobijediti ni na jednom takmičenju ljepote. Njeno malo cvijeće je smeđe i podsjeća na buđavu papirnatu kesu (ili možda crvoliku glavu s ustima razjapljenim u tihom vrisku u pokušaju da vam usisa dušu).

Nije ni čudo što su u Kraljevskoj botaničkoj bašti u Velikoj Britaniji novu vrstu nazvali "najružnijom orhidejom na svijetu", te je dospjela na vrh liste istaknutih vrsta otkrivenih 2020. godine, rekli su predstavnici u saopštenju.

Orhideja bez lista, nazvana Gastrodia agnicellus, veći dio svog životnog ciklusa raste pod zemljom u raspadajućem leglu, a hrani se gljivama. Pored "male, smeđe i prilično ružne" orhideje, istraživači i saradnici Botaničke bašte popisali su ove godine više od 150 biljaka i gljivica.

What do y’all think of the “world’s ugliest orchid,” (Gastrodia agnicellus) discovered just this year? I personally don’t mind. Despite its appearance and its life mostly underground, it supposedly has a pleasant smell via /r/orchids https://t.co/w8UODJj687 pic.twitter.com/UfgYRsudkr