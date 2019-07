Razbila laptop dečku od glavu jer je pogledao drugu u avionu

Društvenim mrežama širi se šokantan snimak, nastao tokom ljeta u jednom američkom avionu, gdje je ljubomorna žena razbila laptop udarajući njime svog dečka po glavi.

Na snimku se čuje kako urla na njega, a potom se vidi kako ga udara. Svađa je, čini se, započela tako što je on pogledao drugu ženu, prenosi "Index".

Stjuardesa je pokušala da smiri ženu i upozorila je da prestane psovati jer se iza nje nalazi dijete, na šta se ona nije obazirala.

Kada je osoblje aviona muškarca zamolilo da se premjesti na drugo sjedište, kako bi se smirila situacija, ljutita žena je posve izgubila kontrolu, požurila za njim i počela da ga udara laptopom po glavi.

Sudeći po prizorima sa snimka čini se da je udarac dobila i jedna stjuardesa koja se drži za glavu.

Nakon što su uspjeli da ih razdvoje, jedan stjuard joj je rekao da će biti optužena za napad, na šta je ona odgovorila: "Baš me briga".

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G